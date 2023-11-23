兩個月減1厘米腰圍　研究指智障人士運動健身健心

智障人士普遍缺乏運動，導致肥胖及各種健康問題。有組織早前針對智障人士制訂運動訓練計劃，發現經過為期8周的運動後，參加者的腰圍平均減少1厘米，骨骼肌重量及體能表現亦有顯著改善。組織又發現，參加者在計劃後期的運動量大增，反映其運動參與度持續提升。組織建議智障人士服務機構，除了培養智障人士的運動習慣，亦應按個別對象需要調節運動量。

為提升智障人士的體能表現，東華三院「奔向共融」香港賽馬會特殊馬拉松前年委託東華學院，進行為期2年的「躍動人生智障人士運動推廣計劃」研究。團隊邀請180名、年齡介乎21歲至82歲的智障人士參與，並針對他們不同的活動能力程度，分別制定初階及高階運動訓練計劃，並製作運動教學影片，配合音樂及動畫提升參加者的專注力。參加者在物理治療師及學生的指導下，進行每周2次、每次1小時，為期8周的運動訓練。

結果發現，相比沒有運動的對照組，運動組經過8周的運動訓練後，腰圍平均減少1厘米，骨骼肌重量顯著增加，體能表現亦有大幅改善；逾九成參加者平衡力得以維持或提升，近四成參加者可以完成10秒靜態平衡測試，反映平衡力明顯增強。

團隊又發現，經過8周運動後，參加者的步數及運動量均有所增加，反映其運動參與度持續提升；同時，參加初階訓練組、活動能力較低的智障人士，靜態心率顯著下降，顯示運動有助提升心肺功能，體能表現相對於高階訓練組，亦有更明顯的改善。

研究團隊建議，智障人士服務機構除了鼓勵智障人士建立運動習慣，亦應適當評估運動的效果，並按個別對象需要調節運動量及強度。團隊亦為140位院舍前線員工提供導師培訓，讓他們自行帶領智障人士進行運動及評估，令參加者可持續運動。團隊擬將運動影片及導師培訓內容製作成教材套，供全港智障人士服務機構參考及使用。