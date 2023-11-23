長裙女行馬路中央遭響咹　爆粗問司機：唔使砵呀！乜X嘢呀！

灣仔發生人車爭路事件。有網民上載一條長約39秒的車Cam片，顯示日期為昨日(22日)下午3時許，一輛私家車沿灣仔蘭杜街行駛，期間一名左手挽手抽袋穿藍色長裙的女子在馬路中央行走，私家車距長裙女約兩個車位前，司機已收慢車速待她行回行人路，惟前行約5個車位她仍未返回行人路，司機終按捺不住響咹提示她。

長裙女聽到響咹聲回頭察看，露出不滿的表情行回行人路，並向司機指「唔使砵呀！乜X嘢呀！」，司機回應「妳行咗好X耐啦！唔好X玩喇！」，長裙女秒回「你咪車埋嚟囉」，司機亦反擊「咁咪砵妳，叫妳行返上行人路囉」，她立即反駁「咁依家咪上咗囉，點X樣啊！」，司機指「咁咪砵妳囉，所以咪！」，她再度反擊「咁你開唔X開，依家！」，司機再回應「妳行行人路咪唔使咁囉！」，她憤然指「關你X事！」，司機亦即時回應「傻X！」，長裙女最終激動說「你咪車埋嚟囉！」。兩人持續20秒罵戰夾雜大量粗言穢語，最終司機開車離去，影片亦於此結束。

網民睇片後紛紛撐司機，並留言指「唔行馬路咪冇車砵你囉！行馬路，咪俾車砵囉！咁都唔明」、並有人指「呢種女人好恐怖」及「晨早就要砵啦⋯⋯」，更有人借近日「圍方」事件教片主向該名女子講「同我躝啦、唔識躝咪爬囉、你搞事 我就搞事」。

駕駛人士響咹溫馨提示路人往往演變成爭執。本月初大圍「圍方」商場一名保安，在停車場入口被一輛電單車響咹提示，懷疑惹怒保安員，期間雙方發生罵戰，事件最終導致兩名職員離職。

《道路交通條例》（香港法例第374章）第48條，行人不遵守交通燈號過馬路、攀越或穿過路邊欄杆，以及過馬路時疏忽地危害自身或他人安全，以及駕駛者的不當行為，違例者最高可被罰款2,000元。