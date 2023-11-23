市場反映減辣措施保守　林健鋒促明年2月預算案全面撤辣

對於施政報告提出樓市「減辣」，但身兼行政會議成員的議員林健鋒指市場反映減辣措施保守，期望政府在觀察市場情況後可以在財政預算案中全面撤辣，另一議員陳仲尼則要求政府要防止樓市下跌趨勢不可逆轉，因而造成大量負資產個案。

立法會今日(23日)繼續辯論施政報告致謝動議，林健鋒認為要振顧經濟非一時三刻，估計整體經濟要到明年首季才回復平穩，而政府早前推出香港夜繽紛等一系列活動刺激消費，但他認為有關措施僅為短期措施，要刺激經濟要盡快落實長期措施。他相信資本者投資者計劃可以為本港帶來大量資金，但如果計劃不適用於房地產投資對投資者而言欠缺靈活性，建議政府放寬門檻。

林健鋒又指市場反應反映有人認為施政報告減辣措施保守，而近日多幅地皮流標影響市民入市信心，認為高利率年代樓市不會被炒上，又認為高利率下銀行定期儲款都有5厘的收益，而買樓只有3厘「做包租婆愈嚟愈唔馨香」，加上不少父母都會加按自己的住宅，協助子女上市，憂萬一樓市出事「累及兩代」，期望政府在觀察市場情況後，如兩、三個月後無異常情況，在明年2月財政預算案時能全面撤辣，讓市場回復正常及健康發展。他又相信雖然有人北上，但仍有不少港人留港，因此有必要鼓勵他們消費。

會計界議員黃俊碩指過去很多人都覺得香港是皇帝女、唔憂嫁，雖然今日香港的發展前景及優勢，香港依然是皇帝女，問題是全球有愈來愈的皇帝女，因此香港只是靚是不足夠的，必須要18般武藝，學富五車，否則好大機會嫁唔出。

他質問政策上的制訂可否大膽一些？如物業買賣印花稅的減辣力度不足，可謂騷不着癢處，股票買賣印花稅調整幅度令人失望，畢竟許多地區的股票印花稅較香港低，而調整只是回復2021年8月加稅之前的水平，他擔心政策若非大刀闊斧，一步到位，恐怕日後要挽回市場信心就比較困難。

針對減辣，另一議員陳仲尼指政府沒有全面撤辣為中間落墨，「調整力道雖然唔係最大，但方向正確，但他強調香港正經歷負財富效應，有可能抑制投資和消費情緒，阻慢經濟復甦速度，要求政府監測樓市發展，防止樓市下跌不可逆轉，避免出現負資產。

另一議員謝偉銓則指香港經濟疫後復甦步伐未如理想，財赤擴大，儲備減少，令到大眾擔心庫房是否有足夠財力，去推動如北部都會區和交椅洲人工島等大型發展及基建計劃。他以玫瑰園計劃為例，指新機場建成為過去20年來為香港帶來龐大的經濟同社會效益，因此不應一時嘅經濟和財赤問題，而減少投資未來。特別在私人市場放緩之下，公共基建投資不能放慢。