斥政府強化股市藥力不足　議員指港國際金融地位敲警鐘

股市一潭死水，施政報告提出調低印花稅由0.13%至0.1%，但業界直指並不足夠。法律界議員林新強更指雖然施政報告在強化金融和股票市場的競爭力的藥力不足，批評創業板市場建議只是小修小補，未能對症下藥，金融市場需重大改革，他又指香港集資額低，較2003年沙士期間更差，反映香港的國際金融中心地位已敲響警鐘。

林新強在立法會辯論施政報告致謝動議上發言，指金融業是香港最重要的經濟支柱之一，雖然施政報告雖花了不少篇幅，強化金融和股票市場的競爭力，可是施政報告宣布當日，恒指轉頭就倒跌。他指市場不會錯，現象是反映《施政報告》的藥力不足，又指多位議員都認為目前的創業板市場建議只是小修小改，未能對症下藥，而香港金融市場需要重大改革，例如檢視整個上市過程、降低上市門檻、協助中小企業上市，建立多層次多樣化的股票市場。

他又指今年IPO全球集資排名香港只是第6，較印度還低；全年集資額較去年大跌近6成，僅得413億港元，數字較03年沙士期間還要差，反映香港的國際金融中心地位已敲響警鐘。

如何扭轉劣勢，他認為現在是政府行動的時候，敦促成立跨界別的研究小組進行金融市場的結構性改革，並統一律師執業考試標準，增設專業資格認證，為各行業培訓法律專才，畢竟法律範疇非常好廣泛。他指法律人才不單要熟悉本地法律，還要懂得其他司法地區的法律。

對於振興旅遊方面，議員江玉歡指香港的旅遊資源眾多，如海濱長廊已進行修建步行道的改進工程，其實可以做得更多。她舉例指首爾改造染河道為休閒勝地，布宜諾斯艾利斯把港口就改造為極具吸引力的零售及商業區、邁阿密實施10年計劃對水岸設施進行升級改造，她建議政府發起國際競賽，邀著名建築公司將香港海濱發展成獨特的全球景點並提出建議，把巿民日常生活的地點進而發展成高端遊客享受香港的場地。她深信如果重新打造成Reimagine Hong Kong，香港必定成為國際企業的上佳選擇。