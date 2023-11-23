樂齡科技博覽暨高峰會今揭幕　參展機構數目歷來最多

科技日新月異，能幫助長者和殘疾人士更方便生活。樂齡科技博覽暨高峰會今日（23日）起，一連4日在灣仔會展舉行，社聯行政總裁蔡海偉表示，近年越來越多科創公司引入不同樂齡科技產品，但大多在市面上比較零散，博覽能作為平台方便長者試用和尋找合適產品。而樂齡科技產品價錢昂貴，蔡指出現時有不少機構提供租賃服務，新設置的網上系統也可讓長者在網上可找到有甚麼產品租用和方便使用。

蔡海偉表示，今年參展機構數目是歷來最多，又特別介紹較多居家安老方案和遠程平台，讓長者在家也可和治療師進行復健。而「照護食」更是3年以來首次可以試食，更有首間連鎖快餐店推出軟餐，市民也可在現場試食。蔡又稱目前本港雖有很多樂齡產品，但「長者要去好多不同公司買，未必識得搵」，而博覽目的是令長者在一個平台上可找得到大多產品，配個不同方案直接連接長者服康中心等，監察長者復康進度，他坦言連結不同產品、方便長者使用是本港樂齡科技未來面對的挑戰，也是政府部門將要面對的問題。

蔡又指，樂齡科技博覽可讓長者和照顧者找到市面上提供的產品，雖然現時產品較新，故價錢較貴，但近年有不同機構提供租賃服務，以比較相宜價錢讓市民租用，政府也有租用券提供。

勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席開幕典禮，他在致辭時表示，本港現時的人口老齡化是巨大挑戰，舉例指香港現時每20人就有一個是80歲以上長者，但老齡化是挑戰也是機會，若能用好科技，便能令長者和照顧者過得更好，政府於2024/25年將會向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億港元，加強資助合資格的安老及康復服務單位購置，租借和試用科技產品。