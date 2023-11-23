涉援交騙案及裸聊勒索　傀儡戶口持有人等30人落網

執法部門於11月1至22日期間，進行代號「光影」反詐騙行動，針對援交騙案及裸聊勒索，成功偵破37宗相關罪案，涉案騙款達200萬港元。行動中一共拘捕23男7女(19至56歲)，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，被捕人報稱無業，以及任職司機、侍應及家庭主婦，大部分為傀儡銀行戶口持有人，收取約1千至2千元報酬出售個人資料及戶口。

涉案受害者包括36男1女(18至70歲)，包括多名學生、工程師及專業人士，他們損失約500至55萬港元不等。相信詐騙集團利用傀儡個人資料，包括身份證、電話及信用卡等預訂酒店房，並將預訂紀錄傳送給受害人，要求他們支付一半房錢，從而進一步恐嚇勒索更多援交保證金。

其中一名33歲的本地商人，透過社交平台結識一名陪酒員，並與對方商議以3,200港元進行援交服務，惟對方以「保證金」等不同藉口，5日內要求事主轉帳共55萬港元，最終事主根本並無與對方見面。執法人員經追查後，成功拘捕涉案其中一名傀儡戶口持有人，以及有關電話號碼的登記人。

執法人員指，由於有關騙案性質尷尬，受害人事後往往會刪除相關對話內容，證據流失之下，人員難以追查騙徒身份，此外，部分受害人損失金額較低，亦減少他們報案求助的意欲。另一邊廂，同類騙案的受害人普遍較年輕，當中7成屬於13至30歲年輕男性，部分人可能擔心家長、師友得知案件，因而選擇獨自面對騙案，至後期損失錢財後始得正確介入。

執法部門呼籲市民網絡交友要謹慎，對陌生人要保持懷疑態度，並小心保護個人資訊，應拒絕以點數卡形式交易的要求，並舉報有關懷疑騙案，如遇懷疑受騙，應盡快向專業人士求助。