議員妙論港競爭力　皇帝女無十八般武藝好大機會嫁唔出

立法會今日(23日)繼續辯論施政報告致謝動議，在辯論香港經濟發展時，有議員形容香港是皇帝女，也要十八般武藝才嫁得出，另有議員更指政府搶人才猶如追女仔，靚仔亦要有內涵。

會計界議員黃俊碩指過去很多人均覺得香港是皇帝女、唔憂嫁，雖然今日香港的發展前景及優勢，香港依然是皇帝女，問題是全球有愈來愈多的皇帝女，因此香港只是靚是不足夠的，必須要十八般武藝，學富五車，否則好大機會嫁唔出。

提及搶人才，身兼行政會議成員的議員林健鋒形容「好似追女仔咁，淨係有誠意，係唔足夠㗎，一定要有實際行動，去展示你嘅魅力同過人之處。」

他續說：「就好似我靚仔啫，都要畀人知道我有內涵先得㗎嘛！」，因此，他認為香港即使是國際都會，除要讓人看到繁榮一面，更要讓人看到宜居等等的樣貌。

另一議員李鎮強認為對高才而言香港為陌生地方需時適應，建議政府設立專門平台讓人才可以「一條龍」住屋、「搵工」等，吸引他們落地生根。他又認為中小企在疫後急需政府再扶一把，當局有必要繼續扶助中小企，免得重點企業來港沒有足夠人力資源將難以運作。