高鐵今年載客量突破1700萬人次　超越疫前

因新冠疫情而停運三年的高速鐵路(香港段)今年年初重啟後，載客量穩步上揚。高鐵今年的載客量在剛過的周末突破1,700萬人次，已超越2019年的全年載客量。在「十一」及中秋節長假期間(9月30日)，亦創出超過10萬人次新高，當中內地客自今年3月起佔客量一半以上，7月以後使用高鐵的內地客亦超越2019年同期，反映跨境客運需求殷切。

高鐵成為不少旅客跨境出行及到訪香港的首選，當中以往來深圳的乘客增長最為顯著。除香港乘客量有所增長外，內地旅客自三月起已佔高鐵客量一半以上，隨着內地旅客訪港簽證限制逐步放寬，今年7月以後使用高鐵服務的內地旅客亦已超過2019年同期，進一步深化兩地連繫交流。

港鐵公司作為高鐵(香港段)的營運者， 一直尋求開拓內地新站點，以服務跨境旅客往來，支持經濟融合和發展，現時香港西九龍站連接全國73個站點，今年亦先後增加了廣州東、成都東及湛江西新綫。高鐵(香港段)現已連接大灣區7大城市，亦因應乘客需求加強短途列車班次、推出福田「靈活行」變更車次安排等，提升跨境出行的彈性與便利。