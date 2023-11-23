失婚婦掟鍋放火嚇兒子改判囚3個月緩刑18個月　上訴庭：最後機會

患抑鬱症的失婚婦，於去年情人節因覺得兒子不專心上網課，在家中憤然掟向兒子平底鍋。之後她外買酒後回家，驚覺兒子鎖上大門，又拒絕開門，她竟放火燒門外揮春，致濃煙入屋。婦人早前承認虐兒和縱火兩罪，被判12個月感化令。律政司認為判刑過輕並提出刑期覆核。上訴庭今（23日）經開庭後，認為原審法官的判刑原則性犯錯且明顯過輕，並改判監禁3個月但緩刑18個月。上訴庭法官彭偉昌特別向該失婚婦指，是次是她最後機會：「再有乜嘢就要即時入獄，直白啲講，唔係咁樣教仔」，並要她自己想清楚。

上訴庭除改判緩刑外，亦加設多個條件要答辯人遵守，包括其工作及住所均要依從社會福利主任指示作安排、跟從社福主任及精神科醫生指示接受精神治療及輔導，包括教育孩童、親子技巧及治療酗酒等。匿名答辯人現年45歲，以「N.L.T.」作代號。律政司一方陳詞指本應判處緩刑或監禁，並指原審法官的判刑過輕。答辯方則指其感化令已完成一半，擔心答辯人不能繼續接受如何教導兒子的輔導。不過上訴庭其後得悉即使改判緩刑，答辯人仍可繼續接受相關輔導。

案情指，答辯人和丈夫離婚後，與現年12歲的X在九龍城某單位居住。2022年2月14日下午，X在家中上網課。他趁小息時間觀看YouTube影片。答辯人見狀十分不滿。她之後在家中飲紅酒，X不想答辯人飲酒，試圖搶去酒瓶，她反指X不專心上課，X感不快，趁答辯人沒為意時離家。至同日晚上7時許X返家，答辯人罵X外出而不做功課，將碗碟等丢到地上，又向X掟平底鍋，X的小腿遭擊中數次。不久，答辯人外出買酒後回家，發現X不但鎖上了大門，更用雪櫃擋住門口，拒絕開門。答辯人於是用打火機點燃門口貼着的揮春。有濃煙入屋，X覺呼吸困難，鄰居見狀報案。

案件編號：CAAR 3/2023