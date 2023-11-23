指單靠夜經濟小吃街難挽旅業　議員倡讓內地客一周多行

香港疫後旅遊業未復甦，議員江玉歡直指不能單靠夜經濟、小吃街等，政府必須重新思考香港旅業的定位，而批發及零售界議員邵家輝則建議讓內地遊客可一周多行來港，同時開放更多自由行城市，吸引更多遊客訪港，刺激經濟。

江玉歡今日(23日)在立法會辯論施政報告致謝動議時指出，旅遊業服務專業化已經成為不容忽視的趨勢，儘管過去以零售支撐|低稅制等，令香港一度成為旅遊目的地，然而市場已變，以往遊客來港爆買的景況不再，而當爆買泡沫被破戳破，香港旅遊是否仍有競爭力？過去的旅遊策略是否仍然奏效？她主張政府應重新思考香港旅業的定位，認為夜經濟、小吃街等，是無法完全代表香港的底蘊和文化，做得不好只是東施效顰而已。

她指香港的旅遊資源眾多，如海濱長廊已進行修建步行道的改進工程，其實可以做得更多，她舉例指首爾改造染河道為休閒勝地，布宜諾斯艾利斯舊就將港口就改造為極具吸引力的零售及商業區、邁阿密實施十年計劃對水岸設施進行升級改造，她建議政府發起國際競賽，邀著名建築公司將香港海濱發展成獨特的全球景點並提出建議，將市民日常生活的地點進而發展成高端遊客享受香港的場地。她深信如果重新打造成Reimagine Hong Kong，香港必定成為國際企業的上佳選擇。

對於支援中小企方面，議員邵家輝則指還息不還款的措施即將結束，但事實上社會復常，但經濟未有完全恢復，希望當局再考慮還款期；他又提到當局應讓內地遊客可以一周多行來港，同時自由行城市放寬多些。現時內地居民攜帶在境外獲取的自用物品總值，必須在5,000人民幣內，否則應繳關稅，他建議在港消費超過5,000人民幣要交稅的要求，提升至1萬人民幣，吸引更多遊客訪港，刺激經濟。

但他認為政府推出「香港夜繽紛」活動是成功的例子，建議政府可帶頭做更多不同活動，例如發展「演唱會經濟」，相信香港有不少天王巨星，如經常舉辦演唱會，可以吸引不少旅客來港。他又指政府可發展更多特色旅遊，香港不少島嶼都有陽光與海灘，建議當局多可善用。

另一議員馬逢國認為要加強動能當局就應加強化文化交流的能力，增加文化交流撥款等，同時盡快完善版權條例，特別是人工智能的規範；體育發展方面，他措施政報告在體育發展的篇幅比較少，而近期有4項M品牌的大型國際體育賽事在香港舉行，政府提供4000萬元，但活動卻未能達到應有效果，認為應利用體育推動旅遊，但就出現賽前宣傳不足等問題，他形容過去自己倡議成立該局，希望做好統整歸一，但至今仍然體驗不到文化旅遊協作的效果。

同樣關注體育旅遊的議員陳學鋒，形容體育活動對推動旅遊有很大作用，期望當局舉辦多些民間運動，藉此推動全世界認識香港，希望政府能夠統籌起來，做好旅遊化、產業化。