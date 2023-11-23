新生嬰兒鼓勵金欠吸引　96%港人仍無意生育

港府出招催谷出生率，包括向每名初生嬰父母一筆過發放2萬元「新生嬰兒鼓勵金」，惟有最新調查發現，5成港人認為新措施對鼓勵生育完全無幫助，7成人更認為，2萬元津貼難以支持新生嬰兒成長。整體而言，96%受訪者指不會因今年施政報告新政策而考慮生育。

是次調查由交友約會公司HK Romance Dating Limited於上月底至今月中進行，共訪問509人。結果顯示，除了生育鼓勵金，36%受訪者亦認為政府推出的「家有初生優先選樓計劃」無幫助，原因是配額完全不足。75%人解釋原因之一是香港育兒經濟負擔重，其次72%稱居住費用昂貴及環境空間不足。

調查團體指，現時養育一名孩童或花費最少600萬元，建議政府對症下藥，提供更多有關育兒社會支援、津貼及補助，例如提高學費/書簿津貼、託兒所補助、購置嬰兒用品的生活津貼、設立社區保母支援等；工作方面，政府可考慮提高14星期產假及5天侍產假日數，建議可參考新加坡有薪產假16周，有薪侍產假則為2周，並帶頭實施彈性工作安排；建議將某些土地或資助房屋劃作「港人有兒女的家庭」才可購置的房屋，並推出置業優惠或補助，協助年輕夫婦上樓。