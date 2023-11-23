樂齡科技博覽長者試食軟餐稱味道好　參展商：反應熱烈滿意人流

樂齡科技博覽暨高峰會今日（23日）起，一連4日在灣仔會展舉行。今屆為新冠肺炎疫情復常後首次舉辦，不少攤位提供軟餐試食體驗，反應頗為熱烈。有長者到場試食軟餐，認為味道好，若日後有需要會考慮訂購，但坦言以往較少接觸樂齡科技，今次到場大開眼界；亦有參展商對人流感滿意，認為今日反應熱烈，預計將產品推廣至更多院舍。

東網記者今早到場巡視，博覽開幕兩小時後，現場已聚集不少市民參觀，大多為長者及安老服務機構人員，其中多間試食軟餐極受歡迎，吸引不少長者圍觀試食。馬婆婆指並非第一年參加展覽，認為今年規模較大較有系統，疫後首次有試食軟餐環節，她坦言有部分長者評語一般，但她認為「食嘢口味個個唔同既，佢整返嗰個（食物）形狀，食個感覺會好啲」；她又稱以往也曾試用樂齡科技，但是為院舍做義工服務時協助他人使用，例如輪椅拐杖等，認為更輕盈方便，未來若有需要也會使用。周婆婆今年是首次參加展覽，她大讚快餐店軟餐味道極好，甚至比快餐店食到的味道更好，「啲味道好中肯，唔係太甜又唔係太鹹」。不過，她指未曾體驗過樂齡科技，今日到場希望可以試用，對軟餐服務較感興趣。

連鎖快餐店攤位負責人鄺先生表示，今年是首次參加展覽，亦是首間快餐店有提供第4級軟餐，其軟餐亦與市面上的軟餐有所不同，因為加入了白飯，其黏稠度需時研究調配，適合長者食用。他又稱今早試食反應不錯，而軟餐的味道與其門市的快餐相同，未來會與不同機構合作提供軟餐，亦可供市民訂購在門市自取，甚或有門市可直接提供點餐。

代理日本精緻軟餐的攤位負責人鍾小姐表示，本港不少院舍對軟餐有需求，公司亦有多間院舍有合作，其軟餐便當只需蒸熱便可食用，故較為方便和快捷。她又指對今日現場人流感滿意，認為試食環節有助令反應更熱烈，他們亦為不同款式的軟餐準備了200份試食，希望有助推廣其產品。