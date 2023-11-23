人才及經濟大落後　議員：深圳灣回望香港　由文明回到蠻荒

香港經濟落後內地城市，議員劉智鵬今日(23日)在立法會辯論施政報告致謝動議時指曾幾何時，香港的高效運作，創下「香港速度」的美名，然而今日「深圳速度」已成高效高速的新標記。他說過去十年，深港兩地儘管是並肩同行，可是走勢各異，當深圳飛快前行的同時，香港就經歷從佔中至黑暴，持續不斷的內耗並且在尋找前路兜兜轉轉。他說近年深港兩地的GDP此消彼長，新界的綠油油草地映照深圳的廣廈千萬間，若果在晚間的深圳灣口岸回望香港，可感受到文明回到蠻荒的震撼。

他指深圳過去幾十年的奇迹，所具備的客觀條件同香港相差無幾，但深圳卻是將「人和」發揮得淋漓盡致。譬如深圳自建立特區開始，吸收來自港澳台及內地各省市、以致海外人才，秉持不管「黑貓白貓,捉到老鼠就是好貓」的原則，不拘一格，成為建設深圳大都會最重要的財富。而幾十年來，深圳在培養人才、搶人才、留人才皆作出最佳的演繹和示範。他希望主事官員明白，人才是香港賴以成功的因素，必須建立以人才為尚，而非以政府操便利為尚的工作精神。他敦促政府應以深圳成功經驗為參考，亦要破除招攬人才的阻礙、成見及關卡。