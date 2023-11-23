首9個月樓市跌0.8% 　過去3月住宅交易量跌至每月2,800宗

政府在立法會上回樓宇市場，指近月住宅物業市場氣氛較審慎，住宅成交量由今年上半年平均每月4,400宗，今年7至10月的回落至平均每月2800宗，樓價在今年首9個月下跌0.8%，最近幾個星期的交投略有回升，但仍低於今年上半年的平均水平。

至於本港股市，隨內地和國際市場表現波動，年初至上月底下跌約1成3，日均成交量亦下跌，去年平均每日成交量是1,250億港元，今年至今約為1,070億港元。

政府指要驅動經濟持續發展，土地及基建發展亦要前置部署，確保香港有足夠的發展容量及空間，政府必須小心考慮推展大型項目的安排，以及相關的財務方案，確保政府在落實各項有利社會民生的基建項目時，有足夠的財力維持政府開支及服務，以及有足夠的空間及韌性，應對未能預見的外圍衝擊。

至於新成立的大型發展項目融資委員會，將研究及審視各種可行的融資方案，包括善用市場的力量，槓桿市場的資金，參與項目，確保推進項目時，政府的財政可持續性。

財經事務及庫務局長許正宇指港交所和證監會正就維持惡劣天氣下交易，積極研究具體方案，將在短期內就有關建議的營運模式和安排，展開諮詢。他又指當局會聯同證監會和港交所，推進落實提升股市競爭力和促進可持續發展的措施，包括檢討股票買賣的價差，檢視實時市場數據服務收費安排等。

他續稱，未來投放在大型基建計劃的資金不少，政府在推動大型計劃時，會探討不同模式和財務方案，並按先後緩急，分階段進行，當局正積極籌備成立「大型發展項目融資辦公室」，期望明年上半年可以開展工作，為大型發展項目的不同的投資融資方案提供意見，包括評估引入私人投資者參與專案的可行性，以及全面審視項目對政府的財政影響。