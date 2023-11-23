消息指貝澳兩母水牛將被絕育　關注人士憂水牛10年後絕迹嶼南

本港流浪牛生活情況一直備受市民關注，其中大嶼山南部貝澳是部分水牛的棲息地。東網接獲關注水牛的市民反映，指漁護署計劃為該處兩隻成年母牛絕育，一旦成事恐令水牛10年後絕迹大嶼山南部，盼漁護署停止絕育閹割水牛，又發起一人一信向署方投訴，促請政府投放資源保育濕地及牛隻。

一直照顧大嶼山牛隻的「牛媽」Jean指，昨日(22日)收到漁護署消息，稱牛隊將會為貝澳羅屋村及十塱村，兩村各一隻成年母牛絕育，兩隻母牛分別4歲及5歲，其中一隻剛誕下小牛，而該兩隻母牛已是嶼南最後的延續，因兩村牛群大多數是絕育多年的老牛，已無法生育，形容署方今次做法趕盡殺絕，更指黃牛已絕後多年，如今連水牛也想滅種，令她心有不甘，盼透過群眾力量，一人一信向漁護署反映意見，促使署方收回成命，停止絕育閹割水牛。

牛媽指她暫未掌握實際絕育時間，惟早前牛隊曾跟她提及相關事宜，她極力反對，惟對方回應稱必須執行相關政策，而她指若署方繼續目前步伐，大嶼南的水牛將會10年左右絕後。她又提到，漁護署聘請的澳洲獸醫出法極快，「佢一日可以幫100隻牛絕育，我哋根本唔知佢幾時行動！」東網正就相關事宜向漁護署查詢。

漁護署資料顯示，本港的流浪牛主要分布在大嶼山、西貢／馬鞍山、新界東北部和新界中部，漁護署定期就本港流浪牛數量進行統計，2018年的調查結果顯示本港共有黃牛980頭及水牛160頭。自2018年起，署方從澳洲聘請一位專門治理牛隻的獸醫，於野外即場為流浪牛進行絕育手術，以加快絕育工作的流程，並因此能為一些棲息於偏遠山區的流浪牛進行絕育。過去三年，漁護署每年平均為約120隻黃牛和水牛進行絕育。