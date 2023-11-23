涉連登發布煽動言論　46歲男文員認罪判囚4個月

一名男子涉嫌在連登討論區發布49則煽動言論，包括提到要用無人機殺中共領導人，要炸北京中南海，又要共產黨滅亡。他被控一項煽動罪，案件今（19日）在西九龍法院再提訊。被告認罪，裁判官指，被告借題發揮，挑戰中共主共主權威望，渲染暴力，以監禁半年為量刑起點，顧及被告認罪，判被告入獄4個月。

46歲被告鄒文偉，報稱任職文員。被告被控於2023年3月21日至9月18日期間（包括首尾兩日），在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布、提供及/或持續提供陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指，被告在涉案時段發布涉案49則貼文，內容提及「打倒中國共產黨刻不容緩」、「全力消滅中共」、「要核炸港共及北京中南海先安全」、「無人機擊殺中共領導人成潮流」、「追究六四屠城責任」、「各省要揭竿起義」、「絕對要制裁律政司」、「要求美國炸冧中聯辦 怒殺鄭雁雄」等。被告警誡下保持緘默。辯方求情時指，被告已反省，明白本案嚴重性，考慮到被告認罪，冀法庭輕判。

案件編號：WKCC3983/2023