流浮山反走私檢1600萬元貨　包括受管制石首魚花膠

海關昨晚(22日)在流浮山一帶進行反走私行動，至晚上約9時45分，關員目睹一艘無打開航行燈的快艇逐漸接近岸邊，當時岸邊已有2板預先擺放好的貨物，待快艇靠岸後，船上有2名可疑人士隨即跳到船外，將該些貨物搬上快艇。海關懷疑有人進行走私活動，立刻上前截查，而該2人隨即棄下所有貨物，登上快艇往內地方向逃去。

關員在現場檢獲大批高價食材，包括約300公斤魚翅、約80公斤燕窩、約3公斤魚肚、乾鹿尾巴，以及約2,500件電子產品，總值約1,600萬港元。經漁護署檢查後，證實該批魚肚是由受管制的一級瀕危物種加利福尼亞灣石首魚所製成。案件仍在調查中，海關不排除日後會根據調查所得，採取拘捕行動。

調查人員表示，海關留意到走私分子為了逃避偵查，事前將貨物放置在非常僻靜的地方，減低被執法人員發現的機會。其次，走私分子選擇流浮山沿岸進行走私活動，估計是看準該處對開是本港西北部水域，非常貼近水界，能夠非常快速地將貨物由香港運往內地；即使被海關發現，亦能夠快速逃離現場。此外，今次案件檢獲大量高價食材，不排除是因為12月冬至臨近，增加市場對相關食材的需求。涉案貨物如果以正常貿易渠道運往內地，需要根據貨物種類繳付3成至9成的稅款，若然成功偷運，估計可逃稅約800萬港元，利潤極為可觀。

海關重申，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口或管有瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬港元及監禁10年。