政府擬立例改善建造工程付款保障　引入審裁機制

本港建造業界在不同工程項目上多採用外判形式，但涉及大量金額，容易有拖欠款額問題，對中小企尤其影響。為設立付款保障，發展局今日（23日）提交最新立法會文件，建議設立《建造業付款保障條例》草案，以改善建造業的付款情況，同時建議引入審裁機制，若發生拖款糾紛可提請審裁，批准被拖欠款一方或能在特定情況下，減慢工作進度或暫時停工。發展局將爭取於明年上半年提交條例草案予立法會審議。

發展局指出，建造業界每年平均未償付款額佔公司業務總收益的5%至12%，而拖欠款額的時間最長超過6個月，業界普遍認為過去10年付款問題並沒有明顯改善。為改善問題，擬議條例的主要建議包括改善合約付款的條款、引入一套迅速審裁機制以排解中途付款爭議，以及讓申索方在因不獲付款的特定情況下可暫時放緩或停止工作。

擬議條例將涵蓋所有政府及指定的法定及公共機構或企業，其所採購的建造工程，以及與其相關服務及材料和機械供應等合約，而主合約金額不少於500萬港元或50萬港元的金額門檻。擬議條例亦將涵蓋以下私營界別的建造合約，並分兩階段實行。首階段在公營界別實行；待審裁機制運作成熟後，發展局將訂明實施日期推展至第二階段私營界別。由於條例實施前將涉及一系列的籌備工作，發展局建議條例適用於刊憲一年後新簽署的合約。

議員劉國勳認為，審裁員須在獲得委任後的55個工作天內作出裁決，時間太長，建議壓縮；加上暫時停工權利也要等審裁後才可以提出，同樣拖得太長。對於條例下周二（28日）諮詢立法會，明年首季提交立法會首讀，第二至三季刊憲，一年後新合約才會落實，他亦批評同樣太慢，重申建造業拖數情況相當常見，小承建商承受很大壓力，私營工程更要待第二階段才能落實，希望當局提供明確日子。