屯門至掃管笏段單車徑每米造價逾19萬　議員：要求作出解釋

拖誤多時的荃灣至屯門單車徑，部分工程即將施工，預計「屯門至掃管笏段」每米平均造價將逾19萬港元。當局向發展事務委員會提交文件，指荃灣至屯門單車徑中，長約3.6公里的「屯門至掃管笏段」已完成詳細設計，正尋求立法會申請撥款動工，連同「掃管笏至汀九段」單車徑詳細設計及工地勘察，一共申請撥款8.9億港元。有議員認為造價如此高昂，擔心日後更複雜、在海邊興建的單車徑路段將會更加昂貴。

根據當局提交的文件，8.9億港元工程造價中，約80%用於興建屯門至掃管笏單車徑，包括建造一段長約200米、連接加多利灣泳灘和舊咖啡灣泳灘的單車橋、單車停泊處和雨水排放、護土牆等附屬工程，預料長3.6公里的單車徑造價為7.1億港元，即平均每米單車徑造價超過19萬港元，預計屯門至掃管笏段單車徑在4年內分段完成。文件續指，當局將進行同步招標，並將回標價格反映在估算成本內；其餘約20%的撥款申請，則將用於掃管笏至汀九段單車徑的詳細設計上。

議員陳恒鑌指，在全長22公里的荃屯單車徑中，3.6公里的「屯門至掃管笏段」並不是技術最複雜的路段，大部分都是建在路邊，但造價也如此高昂，憂慮日後其他更加複雜、需在海邊建造的單車徑路段會更加昂貴，將會在稍後的立法會會議上詳細詢問工程造價。他續指，過往議會批准的工程撥款進展緩慢，導致許多工程被推遲或滯後，故重新啟動的工程項目將會更加昂貴，希望政府能全面檢視工程標書價格，減少開支。他又提到，有關單車徑的沿海路段景色優美，相信落成後會是市民休閒的好去處，認為工程不應半途而廢，盡快展開。