大帽山影婚紗相放煙火恐惹山火　山友高呼：走唔切死人㗎

秋冬天氣乾燥常惹山火，惟本周初有人在大帽山拍攝婚紗相時，疑為營造氣氛及效果點燃煙火，期間火花散落附近草叢，隨時釀成山火。剛巧有行山人士路過，高呼提示他們小心山火，卻未獲理會。環保團體斥點燃煙火者無知又自私「攞景差啲變贈興」，呼籲各新人與攝影師保護大自然。漁護署稱未收到市民舉報。

綠惜地球在社交平台上載由行山人士拍攝的約42秒的短片，顯示一對新人在大帽山郊野公園拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後手持已點燃煙火，形成兩柱火光，火舌隨風吹旁邊的草叢。片段中，行山人士向他們高呼「小心山火喎、好危險㗎、睇住火燭喎、走唔切死人㗎喎。」不過拍攝方未獲理會，行山人士隨後稱向漁護署舉報。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙向東網表示，情況過去前所未見，見到片段時亦「嘩一聲！」她批評點燃煙火的人既無知又自私，指香港未經許可燃放煙火違法之外，他們亦完全漠視近日天氣乾燥、現場長滿長草又大風，火舌好容易會引起山火，而大帽山為熱門行山路徑，一旦發生發生山火，容易損人害己。鄭提醒，市民發現同類情況，可即時向執法部門及漁護署求助。團體又呼籲各新人同攝影師在郊野取景，須保護大自然，勿為了一幅相而破壞環境，令其他新人同行山人士失去靚景。

漁農自然護理署回覆指，至今無接獲市民舉報事件，已在該處張貼警告，提醒市民有關在郊野公園生火的管制，亦會繼續跟進事件。該署續稱人員巡邏時，如發現有人違例生火，會採取執法。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，均屬違法，最高可處罰款5,000港元及監禁1年。根據《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000港元。