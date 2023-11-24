金鐘兩司機爭路問題互毆　和事老恐拳腳無眼頻呼「我嚟㩒嘅啫」

金鐘兩名司機於路中MMA，由和事老勸止。網上瘋傳一段長約1分52秒短片，片首見一名穿着西裝的男子掩鼻，疑似受傷，他正與一名的士司機爭拗，西裝男突然揮右拳擊向的哥右面頰，的哥以左手擋格，並再以右拳還擊打西裝男，兩人扭作一團，西裝男失平衡倒地；期間兩名停泊上址的司機充當和事老勸交「算啦！算啦！」「唔好打」、「放手」、「大家都係司機」，其中一名和事老恐拳腳無眼被秧及池魚，勸交時頻呼「我嚟㩒嘅啫！我嚟㩒嘅啫」。

涉事兩人分開後繼而再展開「口水戰」，西裝男不忿遇襲，脫下西裝外套衝向的哥，企圖再MMA「Round Two」，幸被和事老阻擋，兩人接着隔空對罵，西裝男指「你夾X咗我車頭經過，打X咗我，我中X咗一錘，我爆X咗缸」，的哥亦反駁「你叉X咗我頸，你郁手先，我都中咗幾嘢」，期間有人揚言報案。

執法部門指昨日(23日)傍晚6時22分接獲報案，指一名45歲私家車司機與一名57歲的士司機，在金鐘正義路近嘉麗酒店一掘頭路，因道路使用問題發生爭執，並有肢體衝突，私家車司機報稱被打傷鼻。人員接報到場調查時，有人表示並無發生打鬥，案件列「糾紛」。據了解，上址多為駕駛「老細車」司機的「聚腳點」，他們在等候「老細」期間多將車泊於上址，司機們多熟口熟面，鮮有發生衝突。