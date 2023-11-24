文憑試預測等級英文科準確度較高　71%預測成績與實際相同

香港考試及評核局昨日(23日)宣布，已完成2023香港中學文憑考試的預測等級研究，結果顯示，在4個核心科目中，英國語文科的預測準確度較高，99%的預測等級與實際等級之差距均在一個等級範圍內，大致能反映學校考生在文憑試的表現。

考評局表示，今年有391所與考學校參與研究，佔與考學校約82%，合共提交約3.64萬名學校考生的校內評估分數。在4個核心科目中，英國語文科的預測準確度較高，約71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同，約28%預測等級較實際等級高或低一個等級。

至於其他3個核心科目，包括中國語文、數學必修部分及通識教育科，則分別有約52%、60%及50%的預測等級，與考生的實際等級一致；3個科目約有93%至98%的預測等級與文憑試實際等級之差距在一個等級範圍內。

至於選修科目方面，考評局指，因受修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低，各選修科目約有77%至98%的預測等級，與文憑試實際等級的差距保持在一個等級範圍內。