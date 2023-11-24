東方日報A1：水泥廠停牌拒停工　無牙政府淪幫兇

《東方日報》逾兩年以來多次揭露油塘兩間混凝土廠違規運作，製造污染多年，令當區沙塵滾滾，廢氣不絕。混凝土廠前日（22日）被當局駁回續牌上訴，須即時停工。然而，該廠昨日卻中門大開，田螺車照常出入，居民感廢氣依舊，質疑混凝土廠不遵守政府裁定，令當局監督及執法機制有如「無牙老虎」。對於上述質疑，環保署昨日派員巡視該廠，「目測」執法後聲稱，混凝土廠並無進行「水泥工程及相關生產」的工作，會繼續蒐證。議員批評政府的發牌制度形同虛設，促當局盡快設法阻止該廠繼續運作，免空氣污染失控，區內10萬居民繼續被迫日日食塵。

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠，均由中國混凝土有限公司營運，早年被批對油塘居民構成影響，又未有跟隨指引運作，經本報報道後，當局曾多次要求廠方作出改善，唯一直沒有實際進展。環保署在2021和2022年先後拒絕上述混凝土廠續牌申請，中國混凝土有限公司於去年4月就22號廠房被拒續牌申請司法覆核，以及就20號廠房不獲續牌向空氣污染管制上訴委員會上訴，但司法覆核申請在今年1月被駁回，20號廠房續牌上訴則於周三被駁回。

中國混凝土有限公司亦於去年8月入稟高院民事控告環保署，認為署方對《空氣污染管制條例》詮釋有錯，要求法庭宣布東源街22號混凝土廠毋須領牌營運。不過，前日20號廠房續牌上訴被駁回後，牌照即時失效，須即時停止工序，但本報記者昨日到現場視察，發現廠房仍未關閉，田螺車照常出入，當中不少車上的攪拌筒有滾動運作，更見相關路段被數輛紫色拖頭、上面印有「中國混凝土」字樣的田螺車塞爆。懷疑有人懶理被停牌。

環保署昨日回覆本報查詢，指周三已去信要求東源街20號混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程（包括混凝土生產）的指明工序，昨日再派員巡查，並沒發現該廠進行相關工程，該署會繼續密切監察，如發現違規行為，會搜集證據並採取執法行動。

至於東源街22號廠房，署方指其牌照已於2022年1月失效，署方曾於2022年4月申請臨時禁制令，要求該廠即時停止涉及水泥工程的運作，其後原訟法庭決定不延長禁制令，但要求該廠須向法庭承諾其運作不會造成公眾滋擾，直至法庭最終審理有關案件。署方又指，自其續牌申請上訴被駁回至本月，已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，指控廠方違反「空氣污染消減通知」和無牌運作，相關案件正由法庭處理。

議員顏汶羽表示，兩間廠房均屬同一公司，現時20號廠房續牌被駁回，中國混凝土有限公司聲稱22號廠房毋須領取牌照，仍然照常運作，結果形成當局一邊停牌、廠房一邊運作的荒謬情景，反映當局執行相關法例方面存在漏洞。他指廠房被停牌仍然「當無到」，最終當區空氣污染持續、泥頭滿地依舊，居民仍要「硬食」廠房造成的污染，當局必須盡快設法阻止廠房繼續運作生產混凝土。

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