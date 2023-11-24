細菌現多重耐藥性　AI分析處方抗生素　省人手加快進度

抗生素是治療細菌感染有效藥物，但有細菌因變異而出現「多重耐藥性」，可抵禦多種常用抗生素，令本來可有效治療病患的抗生素將變為無效，增加治療難度。醫院管理局指出，新冠疫情過後，多重耐藥性細菌的感染個案雖逐漸平穩，惟仍有3種相關細菌需特別關注，明年一月起，該局會利用人工智能分析對患者的抗生素處方，並根據分析結果提醒醫生審核處方，節省人手處理的時間。

醫管局最新數據發現，本港耐藥性金黃葡萄球菌(MRSA)病例數字一直居高不下，每年新增約9,500宗個案，料今年亦有一萬宗相關感染。另外，自2013年出現耐萬古霉素腸球菌(VRE)群組感染後，近年再見有上升趨勢，由2018年發現約30多宗，攀升至2023年的逾140宗；而有多重耐藥性的耳念珠菌於2019年6月在本港出現首宗個案後，個案數目一直有顯著增加，2023年截至10月31日共發現逾300宗新增個案，整體感染率為2%。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文表示，3種細菌中，耳念珠菌尤惡，90%耳念珠菌對常用的抗真菌藥物如氟康唑、兩性黴素B有耐藥性，有效抵抗此真菌的藥物所剩無幾。與其他念珠菌相比，耳念珠菌生命力頑強，即使42度高溫、10%鹽水亦未能有效消滅，全球暖化更是有利此菌生存。一般帶菌期長達8.6個月，可在皮膚上繁殖或形成生物膜，並存活於環境中數周至數月，10%帶菌者更會出現入侵性感染，例如尿道炎等。由於多重耐藥性細菌感染者一般無病徵，難以察覺，更有機會併發一般大腸桿菌的病徵，如尿道炎或引發敗血症等，不潔食物或接觸污染是感染主要途徑。

明年一月起，醫管局會以人工智能升級抗生素導向計劃，以臨床數據電腦分析病人感染何種細菌，分析現時為病人正處方的抗生素是否恰當，抗生素覆蓋範圍為美羅培南(Meropenem)。先導計劃會先於威爾斯親王醫院及瑪嘉烈醫院試行，並於3月起分階段擴大抗生素覆蓋範圍，在全港17間急症醫院使用，屆時將會覆蓋更多藥物。賴偉文解釋指，以往醫院做法是靠微生物科、傳染病科醫生、藥劑師「人肉」覆核強效抗生素處方是否合適，若不合適，會向相關醫生提供建議，花費人手及時間，而新做法利用人工智能則可減省不少程序，有利於整體監測。

另外，當局為加強查找耳念珠菌隱性個案，在院內感染個案被隔離後或群組感染後的6個月內，會對受影響病房的安老院院友進行出院篩查，病人經採集樣本後才可出院。當局又會為曾出現耳念珠菌群組感染的醫院，於冷氣出入口定點監測，定期抽檢不同病房。賴偉文提到，2019本港出現首宗耳念珠菌個案在九龍西醫院發現，其後個案亦集中於九龍區的醫院出現，故當局亦有安排抽檢60間九龍中及九龍西聯網地區內，從未出現帶有此菌的安老院舍，進行一次性採樣。至於除菌計劃方面，醫生會為耳念珠菌出院患者，及已返回安老院舍的院友處方為期3個月的除菌療程，包括使用含有麥盧卡蜂蜜的沐浴露及服用特定的益生菌。