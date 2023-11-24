政府刊憲指定紅花嶺為郊野公園　面積530公頃　料明年3月起生效

政府根據《郊野公園條例》（第208章）今日（24日）就紅花嶺郊野公園指定令刊憲。涵蓋紅花嶺郊野公園已予批准地圖的指定令將於本周三（29日）提交立法會進行先訂立後審議的程序，生效日期預計為明年3月1日。

紅花嶺位於新界東北部的沙頭角，指定的郊野公園面積約530公頃，毗鄰香港與內地邊境，由次生林、灌木及高地草原組成。該處生物種類豐富多樣，當中有不少屬高保育價值的動植物物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

漁護署發言人表示，將紅花嶺指定為郊野公園將賦予郊野公園及海岸公園管理局總監法定權力及責任，於該處推行管理措施以達致保育、康樂和教育目的，並讓其受《郊野公園及特別地區規例》規管，有助保育該處的自然環境和提高生物多樣性，以及保存天然景觀和文物古蹟資源。此外，紅花嶺郊野公園與深圳梧桐山風景區相鄰，有助打造貫通港深兩地的生態廊道，促進兩地生態融合。發言人續稱，紅花嶺郊野公園內的蓮麻坑鉛礦遺址將活化為開放式博物館，讓公眾了解當地工業採礦歷史和蝙蝠生態。園內亦將提供遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施，並於適當位置裝設告示板、方向標誌、避雨亭等輔助設施。