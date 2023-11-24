埋伏柴灣露天停車場劫獨行司機　3江西男子落網今提堂

執法部門追查今年兩宗發生在柴灣常安街一露天停車場的行劫案，翻查大量閉路電視後鎖定3名涉案匪徒，並於周三及四(22及23日)展開行動，成功拘捕該3名持雙程證來港的內地男子(34至52歲)。他們報稱為江西人，已被落案起訴「行劫」罪，案件於今午(24日)在東區裁判法院提堂。兩案贓款共約48,000港元，執法部門正追查3人是否涉及其他同類案件。

第一宗案件發生於今年5月21日晚上9時許，一名59歲男子在上址停車場泊車後，被兩名男子持刀行劫，並以鞋帶綁住手腳帶返車上，威逼其交出銀行卡及提款密碼。兩人得手後逃離現場，事主其後自行鬆綁報案求助，相信他損失約18,000港元及400人民幣。

另一案件發生於本月19日晚上8時半，一名46歲男事主在上址停泊貨車後，3名男子突然由車罅之間衝出，不由分說對事主拳打腳踢，並搶去其腰包內約28,000港元及2,000人民幣現金。事主面部受傷送院治理。

據知，涉案匪徒作案前均曾詢問事主是否某人，不排除有人企圖誤導執法人員案件屬於追債或「點錯相」，實則針對獨行人士以眾暴寡，待受害人無力反抗後奪取錢財。行動中，人員在被捕男子身上起回約2千港元及3千人民幣現金，相信屬於第二宗案件的犯罪得益。