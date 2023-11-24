港府推優先揀居屋鼓勵生育　梁毓偉：未夠吸引

本港生育率持續下降，政府在新一份施政報告推出多項措施，望鼓勵生育。不過有議員認為當中讓新生家庭優先選居屋的安排「未夠吸引」，擔心新生家庭未能中籖抽居屋，促提高有新生家庭中籖的機會。另有議員指出現時社區保母登記人數不多，有部分地區更只有45個社區保母，質疑「45個社區保母又點照顧190個幼兒」。

議員梁毓偉相信雖然有意指出，年輕人不會因為2萬元而生育，但他認為措施對有生育打算為一個幫補。梁又表示政府應「行多步」，目前青年人生育生最大顧慮為居住空間，但優先選居屋的安排「未夠吸引」，因為優先選樓的大前提是中籖，今年是復建居屋以來競選最低的一年，然而都超額認購18倍，優先選樓安排只適用在嬰兒生世的3年內，擔心萬一3年都無法中籖。他建議政府可以提高有新生家庭中籖的機會，又期望政府可以協助青年拓闊圈子以便結識對象建立家庭鼓勵生育。

議員林素蔚同樣關注鼓勵生育政策，建議政府將派發2萬元生育津貼，優先選居屋和縮短公屋輪候時間，拓展至有1歲小朋友的家庭。她又指政府將社區保母獎勵金每小時增至40元至60元，但事實上社區保母登記人數不多，舉例指西貢和沙田區為例社區保母人數分別為135人和45人，服務176個幼兒和190個幼兒，質疑「45個社區保母又點照顧190個幼兒」，促請將社區保母專職化，引入類似護理員的註冊制度，以吸引婦女入行。林素蔚又指出今年首10個月1128宗比去年同期上升11.7%形容情況令人憂慮，要求政府在審議強制舉辦虐兒草案清晰列立嚴重傷害情況。

另一議員陸頌雄則關注外勞對本地工人的影響，強調不是憂慮良性競爭，反而擔心有人會剋扣外勞工資影響工資水平，從而影響本地工人競爭力，舉例澳門更是前車可鑒，當地在引入外勞後薪資水平不升反降，認為剋扣問題不是鳳毛麟角而是冰山一角未發掘。他又要求港府定期檢討外勞政策，要確保僱主有積極在本地招聘，舉例可視乎工資增長等。