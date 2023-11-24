議員倡北都發展成「特區中的特區」　擺脫原有施政體系僵化低效

政府在施政報告中提出多項大型項目，如北部都會區等，有議員指北都要擺脫現有施政體系的「僵化低效」，成為「特區中的特區」做到「相對獨立」，亦有議員斥政府計劃的新田科技城「好似乜都未開始咁」，連重要的批地問題也未解決。

針對北部都會區規劃，議員蘇長榮提出北都應作為「特區中的特區」，在行政格局模式上和原有政府體系「有分有合」、「相對獨立」，確保先進性和效率提升，擺脫原有施政體系僵化低效，又指北都發展後，政府應將部分功能遷移到北部都會區，帶動人員效應。議員陸頌雄也建議未來北部都會區可以作為試點嘗試拉內地電網到港，以降低電力價格。

政府提出在北都內興建新田科技城，不過，議員田北辰批評新田科技城「好似乜都未開始咁」，指政府未有處理好批地問題，政府目前只是回應指會與不同政策部門合作，直言時間不等人「無得慢慢搞」。他坦言自己最怕政府「基本未聽過未研究過就即刻落閘話唔得，又無說服力」。

另外，議員張欣宇指，為鐵路工程提速提效，建議應在審批上增加人手，他指目前審批結構、土地工程等項目時，有資源錯配現象，因政府審批人少遠遠少過管理人手，工人「等張圖就要2、3個月」，拖慢工程進展。張又指，雖然港鐵在營運和維修上相對專業，但在基建上也需要找承辦商建設，因此政府可在基建等開放競爭，減少中間所需的大量人手。

圖說

蘇長榮提出北都應作為「特區中的特區」。

北辰批評新田科技城「好似乜都未開始咁」。