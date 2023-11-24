0.3%車主遲交易通行隧道費　李耀培：本港自動繳費方式落後

「易通行」不停車繳費服務實施逾半年，期間錯漏百出，甚至因系統數據滯後導致大批駛經隧道的車輛未能即時繳費，令車主要補交隧道費，而逾期則更會被徵收附加費。運輸署首席運輸主任何均衡今日(24日)出席電台節目表示，現時有約0.3%車輛車主未有在過隧道後14日內繳交隧道費而收到附加費通知書，認為相關數字不算高，而車主收到通知後提出要求豁免附加費，署方會按個別情況考慮，例如理解到系統較新，大家可能未熟悉等。但汽車會則直言本港自動繳費落後，並指出「易通行」甫推出系統已不穩定，對車主造成不公平。

何均衡指出，當大部分車主設立自動繳費方式後，相信日後欠款的機會較低。至於目前拖欠宗數有6,000宗，佔整體約0.01個百分比。運輸署會就個案經反覆發出電子短訊及寄信，若仍收不到回覆，才交予裁判官處理。而中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則稱，本港的自動繳費方式落後於其他國家，建議運輸署分析原因。至於拖欠繳費方面，李耀培指有會員反映，是由於要繳付遲交隧道費的附加費，質疑系統推出初期的穩定性，對車主造成不公平，認為最終可交由法庭處理，了解當中原因。

對於將於本周日(26日)起實施「易通行」車的大老山隧道方面，何均衡稱，附近一帶由凌晨1時起，會分階段實施臨時交通安排，到凌晨4至5時來回方向全線封閉1小時。期間會進行轉換工程，並會影響一條巴士路線N680，要改行獅子山隧道。實施易通行後，行車線由7條減為4條，呼籲駕駛者注意指示牌及道路標記。

此外，何均衡又指，設置收費感應器的位置經過細心考慮，設於路段較直位置，較容易偵測到車輛，並已完成測試，亦與路政署進行過演練，有信心能順利推行。他又說，現時6條實施易通行的隧道，平均每日處理43萬架次車流量，發出的「易通行」車輛貼超過81萬張，佔已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口，約73%的車輛已設立自動繳費方式。