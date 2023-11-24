議員批評新一份施政報告無靈魂欠民心　錯判形勢兼缺乏前瞻

今屆政府早前宣讀第二份施政報告，宣讀時間長達3小時22分鐘，打破歷任紀錄，不過立法會議員謝偉俊指施政報告花費大量篇幅是「萬事俱備，只欠民心」、「冇靈魂」，過往施政報告往往以經濟、發展為主，但今屆重點在國安問題上，方向仍然停留在「亂」上，不單止「錯判形勢」，甚至缺乏「前瞻性」。

他認為，政府要讓市民覺得「同佢哋講嘢、為佢哋做嘢」，如果政府能夠和市民「有傾有講」，施政方面可以事半功倍，不過現在大部分只是宏觀口號，僅為「交代政績工程」，又指香港最關鍵是中產階層，但施政報告對中產着墨相當少，斥施政報告不只沒有就經濟措施、沒有焦點讓市民有參與感、更沒有焦點保留價值和中產，又引述其他報章指政府「最懶惰最保險的做法是凡事緊隨中央口徑」，而沒有考慮是否符合香港最大利益、是否中央樂見，質疑在國際事件發言上，香港要緊跟國家表態，還是根據香港定位微調，甚或適當時候不要表態得「咁快、咁盡」。

對於早前有會計師行估計本年度赤字或高達1,316億港元，謝偉俊稱基本法107條訂明香港要「量入為出」，力求平衡不要有赤字，雖然有終審庭判決指一年半年的赤字不是大不了，但他指「我哋好似4年赤字，而且係愈來愈多」，指目前為非經常性收入支撐著毫無節制、只升不跌的公共開支，而且趨勢是無節制，而今次施政報告完全沒有提及相關問題，令商界、專業界擔憂。

就香港定位問題，謝偉俊指有市民早已質疑香港是「冇咗色嘅夜明珠」，稱政府任何政策都要「早啲響」，而非像房屋8萬5政策以「唔講就係冇咗」結束，直言如香港真要「轉跑道」，也需要做心理、行動上準備，而不是「口講一邊」，不肯正視真正困難，如大量移民、流失中產、資產，面對問題只是口號式發言。謝引述香港是「紫砂茶壺」的比喻，質疑香港是否「刮甩晒啲好嘢」，強調香港人不習慣「口號式政治」，政府必須給予市民清晰信息。