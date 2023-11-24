阿斯利康進駐香港　將成本港首個全球前十大藥企研發中心

總部位於英國的製藥企業阿斯利康將進駐香港。有財金官員今日（24日）表示，對於阿斯利康來港設立研發中心及創新園，感到非常鼓舞，認為香港擁有許多優勢，而阿斯利康將會成為本港首個全球前十大藥企設立的研發中心，預料主要展開細胞治療等重點領域的研發，相信可為區域醫藥研發注入新動能。而阿斯利康全球執行副總裁國際業務及中國總裁王磊則表示，香港最近加入ICH(國際醫藥法規協調會議)組織成為觀察員，故決定在香港加強業務，以鏈接阿斯利康全球的研發需求，並進一步與香港的專家、高校、科研機構合作。

財金官員表示，香港擁有一國兩制的優勢，加上資訊與資金自由流動、沒有銷售稅，個人利得稅和企業所得稅均很低，葡萄酒亦沒有進口稅，融資方便。他又指出，本港正大力發展成為國際創科中心，當中生命健康是重點發展領域；而《施政報告》提出將香港發展成為醫療科技創新樞紐，長遠來說要建立「第一層審批」的藥物註冊機構，令本港能不依賴其他藥物監管機構，直接根據臨床數據在本港審批藥物、醫療器械的註冊申請。

王磊表示，有財金官員曾到英國阿斯利康總部訪問，加上香港營商環境非常開放，又有稅項優惠，可與香港的多間大學對接等，有利國際新藥透過香港，帶入大灣區，促成來港落戶。王磊指，未來公司會進一步擴大在香港研發的布局，並香港多做臨床研究，支持內地的新藥在香港和內地獲批後上市；公司未來會進一步與香港的專家和高校科研機構合作，推動香港的科學家參與研發進程，相信香港不僅僅是金融中心，更有潛力成為重點科研中心。