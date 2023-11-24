舔孫女乳房陽具摩下體摙頸至離地　獸祖父認非禮襲擊等押12.14判刑

曾任保安的七旬翁，涉自2014年起的8年間，不斷欺凌居於其家中的一對年幼孫女，除掐細孫女的頸並扯離地、拳打長孫女手臂及曾趁長孫女洗澡時闖進浴室，更曾舔細孫女乳房及以陽具在她陰道外摩擦等。該對姐妹最終告之學校社工而揭發事件。涉案七旬翁今日(24日)於區院承認非禮及襲擊兒童等5罪，法官聽取辯方求情後，將被告還押至12月14日判刑。

現年74歲，以W.Z.W.作代號的被告，原被控1項故意襲擊兒童、4項非禮、1項刑事恐嚇及1項襲擊罪，他承認當中5罪，餘下的非禮及刑事恐嚇兩罪獲准於法庭存檔。案情指，案中姐妹X及Y為被告孫女，分別於2006年及2004年出生，自2014年起與被告及其妻同住，事主父母則居於內地。2014年至翌年間的一晚，Y指摘被告企圖非禮她，2人爭執時X想分開他們，卻遭被告掐頸至雙腳離地，兩姐妹大哭並驚動鄰居，鄰居進單位制止，被告才放手。但及後他又推兩姐妹進廁所並拿菜刀恐嚇對方不要告知其母親等，否則會殺死她們。

2014年至2016年，被告趁Y洗澡時用螺絲批撬開浴室門闖入，全裸的Y驚叫，被告則邊責備她邊離開；2016年至去年5月6日，被告又兩度非禮X，首次時被告在X看電視時脫她褲，並以手指插她陰道，笑稱她陰道很窄等，更以陽具在她陰道外摩擦及推開她上衣舔她左乳，整個過程約15分鐘。最後一次非禮則趁她睡覺時伸手進她衣服內撫摸她乳房。

案情又指，去年5月10日被告與事主等候晚飯時指摘Y破壞家人關係，Y用手機拍攝被告，被告則推Y肩膀終令她跌落床。Y拿起衣架自衞，但遭被告拳打右臂十多次，在場的X帶着Y離開。兩姐妹於同月24日把遭被告非禮等事告之學校社工並報案，被告於翌日被捕；辯方求情稱希望本案的總量刑起點為監禁20至28個月，但法官直指該本案涉違反誠信及涉案時間長，事主受到嚴重影響，充滿加刑因素。法官又批評被告妻子，指她對事件知情但沒有報案，辯方稱被告妻子因無知才這樣，法官則認為她是自私。

案件編號：DCCC 1128/2022