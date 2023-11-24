3男女涉偽稱車禍受傷騙社署及保險共逾91萬元　押至明年1月再訊

一對夫婦及其親友涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬港元。案件經廉政公署調查一宗貪污時揭發，並發現相關人士涉詐騙5間保險公司向案中妻子批出醫療賠償逾31萬元。廉署落案起訴3人共10項欺詐及串謀詐騙罪，今（24日）分兩案在東區裁判法院提訊。全部被告暫毋須答辯，法庭把案押後至2024年1月19日再訊，以便辯方索取文件及提供法律意見予被告，3人續准保釋。

首案涉及3名被告，分別是莊小方（40歲，美容顧問）、楊炳威（41歲，兼職廚師）及陳學仁（44歲，無業）。據廉署指，莊及楊是夫妻關係，陳則是莊的胞姊的伴侶。案發日期橫跨2020年7月6日至2022年7月4日期間。3人被控共4項欺詐罪，控罪指，3人偽稱載於交通意外傷亡援助計劃申請表的所有資料均屬真實準確，莊及楊另被指偽稱在交通意外後獲簽發一張病假證明書，意圖詐騙而誘使社署向兩人批出款項，其中針對莊的兩罪涉款共約29.8萬港元；楊則涉款約14.8萬港元。陳涉款約15萬港元。

次案只牽涉莊及陳。他們被控6項串謀詐騙罪。案發日期為2021年12月11日至2022年9月15日期間。控罪指，他們不誠實地偽稱莊小方在一宗2021年12月11日發生的交通意外中受傷，而分別誘使友邦保險(國際)有限公司、信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司及三井住友海上火災保險(香港)有限公司發放賠償金，涉款約31萬港元。

案件編號：ESCC2671-2672/2023