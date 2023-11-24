學生自殺頻生　議員要求正視

港人精神壓力大，近日更發生多宗學生輕生事件，有議員指教育局相關指引是「紙老虎」，政府應「撥亂反正」，盡快識別高危學生，亦有議員指政府雖然提出地區康健中心精神健康精神健康評估先導計劃，但本港問題不在於篩查，而在於服務不足。

議員狄志遠表示，政府應該盡快用有效方式識別高位學生、建立學校校本支援系統、教育局成立專家支援小組幫助學校應對高危學生、由副司長帶領跨部門小組，協調各部門關注學生情緒和精神問題，他表示現時最大危機因素為功課量過多，全世界很多國家、如芬蘭、德國，都有管制功課量，而由於學校盲目追求成績、家長錯誤理解問題，導致本港學生壓力大，教育局雖有指引也屬「紙老虎」，因此政府要做好「撥亂反正」的工作。

議員陳沛良也表示學童自殺的情況已經響起警號，而施政報告需要提及向中小學推出「精神健康素養」資源套外，但亦需要反思家庭、學校及社會給予學生的支持是否足夠，他又稱學童輕生問題複雜、涉及多方面因素，認為校方可聯同駐校社工、心理學家或醫護人員為學生定期評估精神健康，同時優化教學課程，於體制內增設心理教育。

議員林新強則指政府要多考慮現行教育制度會否浪費教育資源，大學人才供應是否與各行各業人才需求匹配，他以法律界為例子，稱大學生要做律師不單止要本科畢業，還要考PCLL（法學專業證書）課程，但法律系畢業生有一半未能就讀這個課程，因現時教育制度學位分配有問題，一開始注定有一半大學畢業生做不到律師，最後浪費納稅人津貼的4年學費，而其他科目也有類似情況，他認為這群青年讀完發現「學無所用」、「夢想破滅」，甚至自暴自棄、憤世嫉俗。

另外，議員陳凱欣表示，政府雖然提出地區康健中心精神健康評估先導計劃，但香港問題不在於篩查，而在於服務不足，建議政府要利用跨專業團隊第一時間在潛在病人服務，在社區設立輔導街站等，強調不要再等病人求醫。

議員謝偉銓表示，近年香港出現移民潮，人口老化同「少子化」加劇，再加上要加快覓地建屋同推動更多基建，不單止建測規園專業，連前線建築工人和中層技術人員亦嚴重短缺，影響多個大型發展計劃，且可能連基本的工程質量、造價成本、以至工業安全都受到影響。謝指早前已經向政府表示要各大學因應市場需求，增加相關的資助學額，但政府只回覆屬於「大學自主」範圍，直言「氣餒」。