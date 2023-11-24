環署未察油塘混凝土廠違規運作　議員向申訴署投訴執法不力

東網多次揭發油塘兩間混凝土廠違規運作，令當區另污染四散。其中一間20號水泥廠在不獲續牌後，其上訴日前亦被駁回，該廠本需即時停止工序，但被東網發現廠房仍疑似繼續運作未有關閉，環保署卻聲稱無發現上述情況。有議員今日(24日)到申訴專員公署投訴，批評環保署執法不力，對廠房涉嫌無牌運作情況「視而不見」。

位於油塘東源街20號及22號的水泥廠，一直為該區帶來嚴重的空氣污染及環境問題，困擾當地居民。不獲續牌的20號水泥廠，原本應即時停工，但昨日東網記者到場後，發現廠房仍疑似違規運作中，水泥「田螺車」照常出入，似乎懶理被停牌。東網昨向環保署查詢，但獲回覆指已派員巡查，沒有發現該廠進行相關工程。

議員顏汶羽昨亦曾到水泥廠視察發現不少「田螺車」於廠房出入，他批評署方對廠房涉嫌無牌運作情況「視而不見」，對此深感失望，故決定向申訴專員公署投訴環保署執法不力，並且延誤甚或沒有採取行動，狠批署方辦事疏忽、有缺失遺漏的情況與監管不力，並強烈要求有關執法機構盡快設法阻止廠房繼續運作生產混凝土。