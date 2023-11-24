醫療專業引入法定註冊制度遙遙無期　中西醫協作普及程度不足

施政報告提出多項醫療措施，不過醫療衞生界議員林哲玄表示現時認可醫療專業註冊計劃的法定註冊仍然遙遙無期，讓部分專業未有門檻便可自稱專業人士，市民無所適從；本身為中醫師的議員陳永光也指中西醫協作計劃自2014年推出至今已有9年，但目前全港43間公立醫院只有8間提供此服務，稱政府需要大幅度增加重視和支援力度。

醫療衞生界議員林哲玄表示，現時認可醫療專業註冊計劃的法定註冊仍然遙遙無期，從2013年申訴專員提出有十多個醫療衞生專業沒有註冊以來，輔助醫療業法例所涵蓋的專業「從來冇加過」，而2016年當時食物衞生局推出認可醫療專業先導計劃，計劃下的專業包括臨床心理學家、教育心理學家、營養師等，雖然各個專業早已經按照規定成立委員會、訂立行業標準、通過2輪獨立認證機構的審核，但由於沒有法例規定專業人士名稱的使用，任何人都可以自稱上述專業人士向市民提供服務，市民面對這些「專家」無所適從，也因為沒有法律規管也而「無能為力」。

議員陳永光表示中西醫協作計劃自2014年推出至今已有9年，但目前全港43間公立醫院只有8間提供此服務，選定病種只有3種，參與計劃的總人數只有3650人，普及程度遠遠不夠，政府需要大幅度增加重視和支援力度，建議將中西醫協作計劃建議推廣到全港公立醫院、增加計劃選定病種、豁免參與計劃的中醫診療費用。