機場兩日破3宗旅客販毒案　檢460萬元毒品拘4男女

海關過去兩日在機場偵破3宗航空旅客販毒案件，一共檢獲2.7公斤懷疑可卡因及2.1公斤懷疑海洛英，總市值約460萬港元，並且拘捕2男2女(27至45歲)。

第一宗案件是在前日(22日)偵破，當時海關在香港國際機場截停2名分別由巴西聖保羅，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港，以及從泰國曼谷入境的外籍男女(33歲和45歲)。2人當時無任何寄艙行李，所攜帶的衣服等個人用品數量異常地少，與他們報稱的長途旅行不相稱，引起關員懷疑，遂將他們送往醫院檢查。經醫生檢驗後，確認2人體內藏有懷疑毒品，關員隨即拘捕他們扣查。

第二宗案件亦是體內藏毒案，關員昨日(23日)在機場截查一名由西非科特迪瓦，經埃塞俄比亞來港的45歲外籍女子，要求她進行清關手續。期間，關員除了留意到她的行李太少，亦在搜身時見到她穿着2條貼身褲，而且其肛門塞藏異物，懷疑為可卡因，於是將她押往醫院檢查，從而證實其體內藏有更多懷疑毒品。

同日，一名來自馬來西亞檳城的31歲香港男子因上身衣物有不自然隆起，令關員有所警覺，要求為他進行搜身。檢查期間，關員察覺男子佩戴腰封，內裏綁有6塊共重2.1公斤，市值約150萬港元的懷疑海洛英。

調查人員指，前3名被捕人士分別報稱司機、商人及無業，他們仍在接受醫學觀察，第一宗案件的外籍男子已排出129粒約重800克的懷疑可卡因，另一女子則排出153粒約900克的懷疑可卡因；第二宗案件的外籍女子，至今排出41粒重約1公斤懷疑可卡因。由於各人體內相信尚有「餘毒未清」，相信最終的毒品檢獲量會更多。

第一宗案件的被捕男女，稍後將被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件明日(25日)在西九龍法院提堂；第二宗案件仍有待調查。至於第三宗案件的被捕人士是一名地盤工人，相信是收取6萬港元的報酬參與毒品活動，海關已暫控他一項「販運危險藥物」罪，案件亦是明日於西九龍法院提堂。

人員又稱，涉案人士的衣着與一般旅客無異，企圖以隱蔽方式及高風險的方法收藏毒品，從而蒙混過關。過去一個星期，海關已偵破5宗航空旅客販毒案，共拘捕7人，檢獲21公斤不同類型毒品，市值約1,700萬港元。另外，自今年2月恢復通關以來，海關已偵破69宗相關案件，一共有89人被捕，檢獲毒品數量逾200公斤，總值逾1.7億港元。