卓越與精進母公司註冊地址相同　工會促政府盡快檢討法例堵塞漏洞

被一般建築承建商名冊除名的「精進建築工程有限公司」，該公司涉及的5個私人商住項目，已全委聘另一註冊承建商「卓越天工有限公司」接手，然而翻查資料，新公司與精進母公司興聯集團的註冊地址相同，董事名單亦有重疊情況，出現「換湯不換藥」情況。承建商授權簽署人協會建議，政府盡快檢討法例以堵塞漏洞。

有關「精進建築工程」被釘牌後或會出現移形換影的事件，承建商授權簽署人協會建議，政府應盡快檢討法例以堵塞漏洞；加強監管承建商及授權簽署人，分為兩部分註冊，同時實施公司及個人記分制度以增加阻嚇作用；扣滿指定分数便立即停牌，防止出現真空期，以保障工業安全等。

「精進建築工程」涉及去年油塘地盤工字鐵塌下、擊斃工人等事故，上月被屋宇署拒絕註冊續期申請，本月16日起從一般建築承建商名冊除名，不可再承辦工程項目。至於目前5項正興建、涉及4,900個住宅單位的私人工程須易手。

屋宇署表示，精進建築工程涉及的5個私人商住項目，已全委聘另一註冊承建商「卓越天工有限公司」接手，包括觀塘安達臣道對出測量約份第3約地段第1069號，以及油塘親海駅第1及2期等。

惟翻查資料，卓越原與精進工程、精進建築其母公司興聯集團的註冊地址相同，董事名單亦有重疊情況，出現「換湯不換藥」情況。對此屋宇署解釋指，卓越在上月已更改註冊地址，該公司董事局成員現時亦與上述3間公司董事局不相同，但仍未能釋除公眾的疑慮。