區旗區徵條例今生效　政府將統一回收破損褪色品

《區旗及區徽（修訂）條例》今（24日）刊憲生效。特區政府亦因應新例頒布展示國旗、國徽及區旗、區徽的規定，就破損、污損、褪色或不合規格的區旗及區徽處置，規定要求任何人不得隨意處置或丟棄，須統一交回全港18區指定地點的回收點，由政府作統一處置。

行政長官根據《條例》第3（1）、3（2A）及3（2B）條，修訂有關展示及使用國旗、國徽及區旗、區徽的規定，今日已刊憲。該規定明確規範區旗及區徽的正確使用、禮儀及收回處置等。就區旗及區徽的收回處置與國旗及國徽一樣，即是破損、污損、褪色或不合規格的區旗及區徽須交到指定回收點，由政府統一處理。市民或團體如欲交回大量或巨型國旗、國徽、區旗及區徽，可預先致電有關社區會堂／中心以另作安排。

規定條文如下，一.破損、污損、褪色或者不合規格的國旗、國徽、區旗及區徽，須交到指定回收點，由香港特別行政區政府定期統一處理。二.凡國旗、國徽、區旗或區徽於某活動中使用，主辦方須在活動結束後，把經使用的國旗、國徽、區旗或區徽收回保存或重用。就經使用而破損、污損、褪色或者不合規格的國旗、國徽、區旗及區徽，須交到指定回收點，由香港特別行政區政府定期統一處理。

全港18區均有一個社區會堂或社區中心設有回收點，以中西區為例，回收點設於堅尼地城社區綜合大樓(地下接待處)，市民或團體可在相關辦事處的指定時間交回。但若涉及大型國旗國徽，市民及團體可先致電中心預約安排。