旺角唐樓梯間火警釀3傷　33歲女子涉縱火被捕

旺角一幢唐樓在昨日(24日)發生火警，有3人受傷。執法人員經調查後，其後在西洋菜街與山東街交界，拘捕一名33歲姓吳女子，她涉嫌「縱火」被捕，現正被扣留調查。

事發在下午6時許，通菜街48至50號一幢唐樓梯間有雜物冒煙起火。消防接報趕至，迅速把火勢撲熄，事件中有3名住客吸入濃煙不適，包括1名女童，3人均清醒送院治理。火警期間，有大廈住客更需攀爬棚架逃生。

有逃生住客聲稱，事發時目睹有一名女子在梯間疑似放火，當質問對方時，她僅表示「燒啲嘢」便迅速逃去。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑。

旺角一幢唐樓在昨日(24日)下午6時許發生火警，執法人員接獲報案，指通菜街48至50號一幢唐樓梯間有雜物冒煙起火，懷疑有人在上址一走廊燃燒雜物。執法人員及消防接報到場，消防迅速把火勢撲熄並在一單位內救出一隻狗。事件中有3名住客吸入濃煙不適，分別是1名女童(3歲)及女童母親(姓謝27歲)和女童祖母(姓何52歲)，3人均清醒送院治理。

據悉火警期間，有大廈住客需攀爬棚架逃生，當中有住客目睹一名女子在梯間疑似放火，當質問對方時，她僅表示「燒啲嘢」便迅速逃去。經初步調查，消防相信起火原因有可疑。執法人員其後在旺角西洋菜南街與山東街交界拘捕一名33歲姓吳女子，她涉嫌「縱火」被捕，現正被扣留調查。