呼吸道感染疾病個案升　衞生署籲提高警覺

隨着天氣轉涼，本港有流感以外的呼吸道病原體的活躍程度出現上升。衞生署衞生防護中心表示，從最近社區和醫院的呼吸道樣本化驗數據顯示，截至11月18日的一周，副流感病毒的確診百分比由9月初的約1%上升至約5%；腺病毒的確診百分比由約2%升至約4%。另方面，呼吸道合胞病毒確診百分比從9月初約9%下降至約1%，而其他呼吸道病原體的水平則相對平穩。中心呼籲市民提高警覺，出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，以減低傳播風險。

發言人表示，呼吸道病原體的變化屬於季節性變化，副流感病毒和腺病毒主要影響幼童，並有機會在學校出現爆發。中心近日亦錄得零星在學校爆發的呼吸道感染疾病個案，病原體包括副流感病毒及肺炎支原體。當局已發信提醒學校提高警覺並採取合適的預防措施，以應對冬季呼吸道感染疾病爆發的風險。

另外，醫院管理局已經實施一系列措施應對可能增加的呼吸道疾病患者及相應的兒科病床需求，包括提高急症室及普通科門診的醫護人員的警覺性，以及適時向兒科病人提供全面的呼吸道致病原檢測，有助加快病床流轉。醫管局已制定了應變計劃增加兒科病床的收治能力，相關措施包括安排較年長的兒童病人入住成人病房、將成人病房轉換為兒科病房、讓兒科病人入住急症科病房，並會考慮跨聯網協作及擴展香港兒童醫院對其他醫院的支援。