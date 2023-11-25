涉黑惡集團設賭場15人判囚　內媒指主腦疑為紀曉波

北京市有涉黑惡集團開設賭場、運送他人偷越邊境等，案件周五（24日）在北京市第一中級人民法院一審宣判。該集團成員崔麗梅等15人涉犯開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪，分別判囚1年8個月至8年6個月。而該集團的主要成員紀某某需另案處理，法院並無公布其全名。多間內媒報道，紀某某是港澳「賭場大亨」紀曉波，而崔麗梅是他的姨母。

法院審理查明，涉事集團主要成員在2008年至2021年間，為牟取非法利益，組織崔麗梅等人在境外開設賭場，又採取暴力、威脅及其他手段索取因賭博形成的非法債務。該集團成員長期糾集在一起，在本市及外省市，多次實施組織、招攬內地民眾赴境外賭博、尋釁滋事、非法侵入住宅、催收非法債務等違法犯罪行為。

法院認為，上述涉案人員多次實施違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，予以從嚴懲處。其中崔麗梅犯開設賭場罪判囚8年6個月，其餘14人因涉尋挑釁滋事罪、非法侵入住宅罪等罪名，判囚1年8個月至7年6個月。