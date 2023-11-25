東方日報A1：施政倒退　口號掛帥　一味靠吹

立法會一連3日辯論《施政報告》致謝議案，共有88位議員發言，總發言時間為20小時14分，最終獲得通過。不過，議員謝偉俊在發言期間指「功利嘅說話唔想多講」，批評報告是「萬事俱備，只欠民心」、「冇靈魂」，又指過去施政報告往往以經濟、發展為主，但今屆重點卻在國安問題，方向仍然停留在「亂」上，不單止「錯判形勢」，甚至缺乏「前瞻性」，強調港人不習慣「口號式政治」，當局必須給予市民清晰訊息。有學者也指施政報告毫無「亮點」，對市民真正所需避而不談。

謝偉俊認為，政府要讓市民覺得「同佢哋講嘢、為佢哋做嘢」，如果政府能夠和市民「有傾有講」，施政方面可以事半功倍，不過現在大部分只是宏觀口號，僅為「交代政績工程」，又指香港最關鍵是中產階層，但施政報告對中產着墨相當少，斥施政報告不只沒有就經濟措施、沒有焦點讓市民有參與感、更沒有焦點保留價值和中產，又引述其他報章指政府「最懶惰最保險的做法是凡事緊隨中央口徑」，而沒有考慮是否符合香港最大利益、是否中央樂見，質疑在國際事件發言上，香港要緊跟國家表態，還是根據香港定位微調，甚或適當時候不要表態得「咁快、咁盡」。

對於早前有會計師行估計本年度赤字或高達1,316億港元，謝偉俊稱基本法107條訂明香港要「量入為出」，力求平衡不要有赤字，雖然有終審庭判決指一年半年的赤字不是大不了，但他指「我哋好似4年赤字，而且係愈來愈多」，指目前為非經常性收入支撐着毫無節制、只升不跌的公共開支，而且趨勢是無節制，而今次施政報告完全沒有提及相關問題，令商界、專業界擔憂。

就香港定位問題，謝偉俊指有市民早已質疑香港是「冇咗色嘅夜明珠」，稱政府任何政策都要「早啲響」，而非像房屋「八萬五」政策以「唔講就係冇咗」結束，直言如香港真要「轉跑道」，也需要做心理、行動上準備，而不是「口講一邊」，不肯正視真正困難，如大量移民、流失中產、資產，面對問題只是口號式發言。謝引述香港是「紫砂茶壺」的比喻，質疑香港是否「刮甩晒啲好嘢」，強調香港人不習慣「口號式政治」，政府必須給予市民清晰訊息。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為施政報告毫無「亮點」、「乏善足陳」，亦沒有大突破，內容對市民真正所需如房屋階梯、市區舊樓等避而不談，可見報告沒有「氣魄」。又指政府完全忽略中產向下流的問題。

針對赤字，陳偉強指現時政府有多個「無底深潭」，但政府好像只會花錢，不會開源節流。他又指特區失去特色，淪為中央笛子、「形式主義」，而政府認為用了錢、叫了口號就夠，但往往沒有效果。

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