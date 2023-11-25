控地產龍頭涉合謀定價具警示作用　競委會關注油價問題展開調查

香港競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，向美聯集團及旗下美聯物業、香港置業及公司5名人士展開法律程序，指他們與另一地產代理簽訂協議，要求前線代理在銷售一手物業時，必須收取最少2%實收佣金，構成合謀定價違反競爭法。競委會主席陳家殷今早(25日0在電台節目表示，競委會近日收到大量查詢，今次涉及市場份額高的龍頭企業，但執法不只針對大企業，涉事公司一旦被裁定違例，受影響市民可提出訴訟追討，相信具警示作用。

惟他重申合謀定價調查十分困難，對於中原地產及利嘉閣不予起訴，陳家殷解釋，由於該公司配合調查，因寬待政策現階段不被控告，而全球各地都有類似安排，長期而言對市場運作有重要作用。 陳家殷指出，部分合謀定價案件，若涉事公司承諾修改條款和作出改善，競委會有可能接納承諾，並採用非訴訟方式處理。惟若競委會觀察到有關公司無兌現承諾，甚至情況惡化，不排除會入稟控告。

除調查和執法外，競委會亦會協助部分行業審視「行規」，即使是過往根深蒂固的「行規」，亦有可能違反《競爭條例》，希望提高行業和市民意識。 對於油價情況，陳指競委會十分關注，並已展開調查。執法重點包括關乎民生、濫用公帑和涉及數碼經濟市場的案件。惟陳重申需有合理懷疑，競委會才會展開調查，搜證後再將個案提交至競爭事務審裁處。