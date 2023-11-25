小學常識分拆科學科及人文科　教局指會為老師提供培訓

政府下學年試行將小學常識科分拆為科學科及人文科，課程經重整後，當中的人文科涵蓋6個範疇，包括「國家與我」，內容涉及國家安全的重要性等等。教育局局長蔡若蓮今日(25日)在電台節目表示，將科學分拆出來是配合社會發展，香港要成爲創科中心，科學及數理基礎非常重要，而目前常識科的科學學習元素並不足夠，有必要獨立成科。

她認為常識科分拆科學科及人文科毋須拖延一年後才試行，因為人文科中有9成的内容都是源自原有的常識科，而科學科的師資方面，教育局會為老師提供培訓，冀裝備更多科普知識，學校應善用一年試行時間加速適應。

另外，對於全港系統性評估（TSA）小三、小六及中三學生，在中、英、數3項主科的達標率全部下跌。蔡若蓮稱與疫情對教學衝擊及學生學習生活受影響有關，但下跌幅度屬於合理範疇，她稱應從診斷作用看待TSA評估結果，而非將學生表現排隊，中學可透過報告了解學生能力制訂支援措施。

至近期學童自殺個案增加，政府正研究設立以學校為本的三層應急機制，先由學校老師和社工會盡快識別自殺風險較高的學生，及時提供支援，其次為有需要的學校配對社會資源包括社署社工等，嚴重個案則會轉介至醫院管理局精神科優先治療處理。蔡稱，很多機構和組織都支持，不擔心識別個案後無法提供足夠支援。