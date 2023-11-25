打擊油尖區無牌賣酒　檢逾2萬元酒類飲品拘8人

執法人員於昨日（24日）及今日（25日）進行代號「戰馬」的聯合行動，打擊油麻地及尖沙咀區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動中，人員共拘捕8人，檢獲市值約2.2萬港元的酒類飲品。

昨日晚上約9時45分，人員突擊搜查柯士甸路3號一間酒吧，並拘捕一名姓曾(31歲)本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；而4名由31至44歲本地男客人，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。行動中，人員檢獲市值約4,800港元的酒類飲品。

昨日晚上約9時，人員喬裝顧客到砵蘭街61至63號一無牌酒吧，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，於是在單位內拘捕一名姓胡(31歲)本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。行動中，人員檢獲市值約3,700元的酒類飲品。

今日凌晨約1時半，人員喬裝顧客到柯士甸路17號一所餐廳，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，於是在單位內拘捕一名姓陳(29歲)男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無證經營餐廳業務」。行動中，人員檢獲市值約2500港元的酒類飲品及食物。

另一批人員今日凌晨約1時半，派員喬裝顧客到德興街9至10號，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，於是在單位內拘捕一名姓盧(68歲)女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。行動中，人員檢獲市值約1.1萬港元的酒類飲品。