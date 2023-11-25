海水水質指標整體達標率93%　當局冀明年底維港兩岸污染量減半

環境及生態局局長謝展寰今早(25日)發表網誌，提到政府推行「淨化海港計劃」，建設深層隧道把維港兩岸產生的污水，輸往昂船洲污水處理廠進行中央處理及消毒後再作排放。維港東部水域水質改善後，維港渡海泳於2011年復辦，2011年至2017年期間，維港水質持續改善，大腸桿菌含量大幅下降，自2017年起，渡海泳重返維港中部舉行。2022年，維港水質管制區的整體海水水質指標整體達標率更達至93%。

不過，謝指出維港的整體水質雖然明顯改善，但是兩岸仍然有一些殘餘污水流入維港，令到沿岸的海水產生氣味問題。環保署一直聯同渠務署和屋宇署尋求解決近岸污染問題，包括修復老化污水渠及糾正錯駁污水渠，現時已把污染量減少40%，部分地區如尖沙咀至紅磡海濱、荃灣及土瓜灣的污染量更已減少70%至90%。當局指有望在2024年年底前，全面落實將維港兩岸相關地區的污染量減半的績效指標。

至於沿岸水質及海水氣味問題，環境及生態局提出了三項大型截污工程，分別在紅磡、銅鑼灣及荃灣海濱建造旱季截流器，堵截雨水渠下游受污染的徑流，以減少剩餘污染物經雨水渠流入沿岸水域。這些工程改善水質之餘，亦可改善鄰近的社區設施及配套。