誤測病毒而不察　致愛滋患者病發　兩醫生專業失當停牌緩刑

兩名私院醫生涉嫌為病人錯誤安排病毒檢測，並在審視報告後錯誤告知病人愛滋病毒測試(HIV測試)檢測結果為無確診，及後病人愛滋病病發，並出現高燒及呼吸衰竭。香港醫務委員會昨日(24日)進行紀律聆訊，兩名醫生各被控兩項專業失當，被告均承認指控，被裁定罪成。兩人將各停牌3個月，緩刑24個月，並需進修指定課程。

案情指，病人在家中使用愛滋病毒快速檢測試劑盒後發現確診，故在2019年12月7日到涉事私院門診求診，並由首被告醫生梁偉遜看症，當時病人及其同行友人均表明希望透過實驗室愛滋病毒檢測，以確認快測結果是否正確，但及後梁偉遜卻錯誤向醫院提出為病人化驗卻是針對白血病和脊髓神經炎的T-淋巴細胞病毒(HTLV)檢測。

其後HTLV檢測報告指病人並未確診，而梁偉遜在審視檢測結果時仍未有發現測試出錯，並告知病人「檢測結果為無確診」。病人及後到醫院跟進化驗結果，並告訴第二被告醫生黃煒安在家快測確診，而黃煒安在讀取醫院電腦中的報告後，亦同樣告知病人沒有確診愛滋病。

病人後來愛滋病病發，出現高燒、腹瀉及皮疹情況，在12月25日入住浸會醫院，惟病人入院後呼吸狀況逐漸惡化，2日後併發呼吸衰竭，需要插喉；病人又在同月29日被轉送伊利沙伯醫院，院方安排他進行實驗室愛滋病毒檢測，結果為確診，病人遂向醫委會作出投訴。

兩名被告均承認相關紀律指控。醫委會指，梁偉遜完全明白病人求診目的，但卻未有安排HIV檢測，而且在明知實驗室化驗報告結果與快測結果完全相反，仍未有發現檢測出錯；而黃煒安同樣未有發現觀察報告的結果並非HIV測試。醫委會認為，兩名被告犯錯令病人有「錯誤的安全感」，剝奪病人及早治療的機會，裁定2人專業失當罪成。