Facebook湧現假專頁冒認商標　東瀛遊向Meta發律師信促正視

近期有不少市民誤墮社交媒體平台騙案。東瀛遊昨日(24日)表示，公司已正式向社交平台Facebook母公司Meta發出律師信，要求正視Facebook上偽冒東瀛遊專頁的詐騙情況，又指由7月31日截至昨日，已發現有至少102個假冒東瀛遊的Facebook專頁，引來逾2萬宗客人查詢。執法部門今日(25日)表示，正就有大型旅行社遭盜用名稱行騙進行諮詢及調查，並公布本港今年首9個月已有近3萬宗騙案，較去年同期大增50%。

繼早前旅行社美麗華旅遊遭騙徒以假專頁冒充，東瀛遊昨日亦表示同被騙徒以多個假專頁偽冒。東瀛遊指出，由7月下旬開始發現有大量偽冒該公司「EGL Tours 東瀛遊」的Facebook專頁湧現，除盜用公司名稱及商標發放虛假貼文外，又會以超低價錢銷售酒店及自助餐套票、機票優惠等，公司近日接獲客人受騙的個案愈趨嚴重。

雖然東瀛遊嘗試向Facebook申請俗稱「藍剔」的官方驗證徽章，但早前一直收不到其確認審批及回覆，直至今日終於成功爭取相關認證，目前東瀛遊專頁已顯示「藍剔」；但公司近期要動員全公司員工回應受騙市民查詢，東瀛遊認為Facebook未有就刊登廣告做好把關工作。東瀛遊將於下周二(28日)舉行記者會，並正式向Meta發出律師信及一併交代後續跟進。

執法部門表示，正就有大型旅行社被騙徒盜用名稱行騙進行調查；又稱本港今年首9月有近3萬宗騙案，佔整體罪案4%4，認為詐騙案成為世界趨勢，執法部門近日連同銀行業界成立「反詐騙聯合情報中心」，另外又會與金管局、銀行和儲值支付工具等合作，明日(26日)起在「轉數快」加入「可疑識別代號警示」。