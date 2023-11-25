本港退伍軍人症感染致死數字創新高　今年截至10月已錄106宗

本港退伍軍人症感染致死亡數字今年再創新高，截至10月已錄106宗病例，為有紀錄以來的最高數字。今年感染個案中，至少有7宗源自院舍，包括醫院及長者或殘疾院舍，其中4宗全部位於港島東區，最新個案為木星護老中心一名86歲有長期病患的老翁，他發病送往醫院時，被診斷確診肺炎，現時情況穩定。 有傳染病科醫生認為，醫院和院舍需要加強感染控制，特別是在老年人或體弱群體集中的地方。

衞生防護中心表示，該名有長期病患的86歲男子於本月20日發燒，翌日更出現呼吸急促，血含氧量下降，其後被送往律敦治及鄧肇堅醫院接受治療，經臨床診斷後發現他確診肺炎，而尿液經化驗後則證實該男子對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。初步調查顯示，患者潛伏期內沒有出國外旅。

翻查資料，本港今年至少有7宗涉及殘疾人士院舍、安老院舍及醫院內出現退伍軍人病個案。包括4月養和醫院內74歲男性長期病患；5月基督教聯合醫院86歲男性長期病患；7月香港仔殘疾院舍扶康會悅群之家56歲男性長期病患；7月柴灣「樂怡護理中心」95歲男性長期病患；8月東區醫院血科病房27歲女性長期病患；以及10月東區醫院92歲男性長期病患。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，醫院、診所或院舍等較多年老體弱集中的場所，必須要加強感染控制措施，強調院舍出現退伍軍人病是不可接受，認為這些地方理應較為受到更多監管，感染控制亦應做得更好，即使發現病例，如果找不到源頭，仍有可能引發小規模疫情。

衞生防護中心發言人表示，衞生署正與安老院合作進行流行病學調查，揪出可能的感染源頭、高風險接觸因素，以及是否出現群組感染個案，並將從可能的源頭收集相關水樣本和環境樣本化驗。署方亦正在追蹤病人所居住院舍的職員及院友，進行醫學監測並提供預防建議，包括免疫系統較弱的人應以無菌水或經煮沸的開水飲用、刷牙和漱口。